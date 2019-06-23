2019-06-23T09:20:33+03:00
Происшествия

"Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ

И это не первая заслуга овчарки на службе
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба ГУ МВД России."Ай да Мухтар!": служебно-розыскная собака выследила вора-домушника в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба ГУ МВД России.
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- Эй, кто тут? - вскрикнул пожилой житель Улан-Удэ ранним утром 20 июня.

Он услышал странный шум и увидел, как незнакомец пытается пролезть в форточку к нему домой.

- Чего ты здесь забыл? - схватил мужчина незваного гостя за шиворот.

Тот что-то невнятно промычал, вывернулся из рук пенсионера и побежал прочь. Улан-удэнец вызвал полицию. Пока следователь и эксперт осматривали квартиру и окно, за дело взялась служебно-розыскная собака Мухтар. Понюхала следы под окном, и как пустилась по дворам и переулкам! Наконец, остановилась возле многоэтажки. В одной из квартир полицейские нашли подозреваемого - уже судимого за кражи 30-летнего мужчину.

Оказалось, это не первая победа овчарки.

- Два года назад Мухтар помог полицейским отыскать четырехлетнюю девочку, которую со двора дома увела незнакомая женщина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России. - По вещам ребенка служебно-розыскная собака взяла запаховый след.

ИСТОЧНИК KP.RU

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