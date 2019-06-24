Губернатор Иркутской области обратился к омбудсмену страны в связи с задержанием регионального министра

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-24T10:52:39+03:00

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращения Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и региональному омбудсмену Виктору Игнатенко. Глава региона выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с задержанием министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, который обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике «Туколонь» объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании «Рослесозащиты» и, самое главное, на законодательстве РФ», – говорится в обращении.

Сергей Левченко попросил Уполномоченного по правам человека в РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры для обеспечения законного и обстоятельного разбирательства по делу.

В настоящее время Сергей Шеверда находится под стражей. Поданная апелляция не удовлетворена.

ИСТОЧНИК KP.RU