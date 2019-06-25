Дарт Вейдер в иркутской зоогалерее: упавший со скалы на Байкале косуленок выжил и получил имя

СЕГОДНЯ 04:58 2019-06-25T05:39:06+03:00

Упавший со скалы на Байкале косуленок выжил и получил имя в честь Дарта Вейдера. Фото: Иркутская зоогалерея

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Тот еще денек выдался у туристов, решивших прогуляться по КБЖД на Байкале 20 июня. Прямо у них на глазах со скалы сорвался косуленок. Когда животное достали из-за подпорной стенки стало ясно, оставлять его здесь нельзя. Неравнодушные сибиряки несли животное 10 км до машины в Култуке и привезли прямиком в Иркутскую зоогалерею.

Ночью ветеринар организации сделала все, что было в ее силах. Оставалось только наблюдать. И малыш выжил. А с недавнего времени и выходит на прогулку, как отмечают в зоопарке «в перерывах между системами». Напомним, что самая опасная травма у косуленка была дыхательных путей. Часть воздуха попадает под кожу через пробитые воздухоносные пути. Эту особенность решили обыграть, придумав имя. Других вариантов просто ни у кого не возникало.

- У ребенка появилось прозвище, все кто его видит, точнее слышит звуки издаваемые при дыхании, в один голос говорят, что его нужно назвать Дарт Вейдер, - рассказали в зоогалерее. - Так и зовем ласково Дартик.

Пользователи соцсетей отмечают, «учитывая, что Дарт Вейдер выжил после серьёзных травм, это идеальное имя для ребёнка. Пусть поправляется. Да прибудет с ним Сила».

ИСТОЧНИК KP.RU