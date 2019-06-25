Выплаты на покупку жилья взамен аварийного в Братске получили более двухсот семей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-25T12:27:33+03:00

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В Братске 232 семьи получили единовременные денежные выплаты на приобретение жилья взамен аварийного. Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области проведена работа по предоставлению выплат на приобретение или строительство новых квадратных метров на общую сумму 364,3 млн рублей. На эти средства приобретено 10,4 тыс. кв. м жилья.

Напомним, что дополнительная мера поддержки была введена по поручению губернатора региона Сергея Левченко.

Всего на реализацию программы переселения в 2013-2017 годах Братск получил 5 млрд 607 млн рублей, в том числе из средств Фонда ЖКХ 2 млрд 433 млн рублей, из областного бюджета 2 млрд 368 млн рублей , из местного - 806 млн рублей. Кроме того, дополнительно направлено 364,3 млн рублей на предоставление выплат и 38,4 млн рублей составили иные межбюджетные трансферты.

ИСТОЧНИК KP.RU