2019-06-26T03:36:40+03:00
Общество

Помогите найти человека: 65-летняя иркутянка пропала 17 июня

Татьяна Нугманова ушла из дома и не вернулась
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Помогите найти человека: 65-летняя иркутянка пропала 17 июня. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"Помогите найти человека: 65-летняя иркутянка пропала 17 июня. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Уже с 17 июня знакомые и родные Татьяны (Морозовой) Нугмановой не находят себе места. Вот уже больше 10 дней они не знают ничего о местонахождении 65-летней женщины.

Среди особых примет Татьяны Михайловны — шрам на лбу. Рост иркутянки — 158 см, она худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие русые.

- Одета Нугманова предположительно была в ярко-зеленую кофту-мастерку, коричневую юбку, черные туфли, серьги с большими голубыми камнями, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Иркутске.

Женщине требуется медицинская помощь, она не ориентируется в пространстве. Всем, кто что-либо знает о том, где находиться Татьяна Михайловна, просьба написать волонтерам.

Читайте также:

Не пожалел даже свою дочь: бывший муж жестоко убил родных жены за то, что она его бросила

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отбили от матери бродячие псы: еще одного косуленка привезли в Иркутскую зоогалерею
Самый меткий: иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал третье золото на II Европейских играх
В Ангарске оштрафовали подрядчика, который провел некачественный ремонт дороги
После массового отравления шаурмой администрация Братска попросила Роспотребнадзор проверить все закусочные
8-летняя девочка из Ангарска стала лучшей моделью дома моды Вячеслава Зайцева
В Усолье-Сибирском полицейские задержали наркокурьера с помощью "проверочной закупки"
Пьяный водитель «Toyota Land Cruiser» сбил двоих пенсионеров на улице Трилиссера в Иркутске
Выставка работ участников фестиваля современного искусства "Перворыба" откроется в Иркутске
Жарим мясо: иркутян приглашают посетить фестиваль гриля в Байкальске
Мужчину, убившего своего собутыльника, поймали в Братске
Бросил вызов сибирской природе: ультрамарафонец Дмитрий Ерохин вновь попытается пробежать 2000 километров вокруг Байкала
Выплаты на покупку жилья взамен аварийного в Братске получили более двухсот семей
Опубликовано видео ДТП в Иркутске, в котором столкнулись бетономешалка и Toyota Land Cruiser 200
Устроил кровавую бойню: мужчину, из ревности напавшего на семью бывшей жены, осудили в Иркутской области
Соревнования по паркуру пройдут в Иркутске в День молодежи
Сергей Сокол о ситуации с лифтами в домах Ангарска: За подрядчиками должен быть жесткий контроль