Помогите найти человека: 65-летняя иркутянка пропала 17 июня

СЕГОДНЯ 03:36 2019-06-26T03:36:40+03:00

Татьяна Нугманова ушла из дома и не вернулась

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Уже с 17 июня знакомые и родные Татьяны (Морозовой) Нугмановой не находят себе места. Вот уже больше 10 дней они не знают ничего о местонахождении 65-летней женщины.

Среди особых примет Татьяны Михайловны — шрам на лбу. Рост иркутянки — 158 см, она худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие русые.

- Одета Нугманова предположительно была в ярко-зеленую кофту-мастерку, коричневую юбку, черные туфли, серьги с большими голубыми камнями, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Иркутске.

Женщине требуется медицинская помощь, она не ориентируется в пространстве. Всем, кто что-либо знает о том, где находиться Татьяна Михайловна, просьба написать волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU