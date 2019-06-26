2019-06-26T04:01:08+03:00
Дом. Семья

Отбили от матери бродячие псы: еще одного косуленка привезли в Иркутскую зоогалерею

Новый постоялец приехал из Листвянки
Мария КНЯЗЕВА
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Отбили от матери бродячие псы: еще одного косуленка привезли в Иркутскую зоогалереюОтбили от матери бродячие псы: еще одного косуленка привезли в Иркутскую зоогалерею
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Еще один пятнистый мальчик появился в Иркутской зоогалереи. Напомним, 20 июня там уже поселился израненный косуленок, сорвавшийся с утеса на Байкале. Он выжил и даже уже получил прозвище — Дартик, в честь Дарта Вейдера. Подробности здесь.

Судьба вновь прибывшего малыша также печальна. По словам сотрудников организации, косуленка отбили от матери бродячие псы, пригнали в поселок Листвянка.

- Каким-то чудом им не удалось сожрать детёныша и он, после гонок по улицам и огородам, попал к людям, - пишет в группе Иркутской зоогалереи в соцсети ее координатор Людмила Ивушкина. - Дальше всё по обычной схеме: поиски места куда можно пристроить зверушку через природоохранные организации и знающих людей.

Так вчера, 25 июня, уже после закрытия зоопарка нового постояльца привез сотрудник листвянской администрации. Заключения ветеринара пока нет. Но выглядит он лучше косуленка Дартика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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