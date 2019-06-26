СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-26T14:11:57+03:00

Почти 25 миллионов рублей выделят на ремонт лестниц в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вместе с ними отремонтируют и подпорные стены

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В этом году на текущий ремонт пешеходных лестниц и подпорных стен в бюджете столицы Приангарья предусмотрено почти 25 миллионов рублей. Только в Октябрьском округе работы пройдут на 37 объектах на проспекте Маршала Жукова, улицах Байкальской, Карла Либкнехта, Партизанской, Советской, Трудовой и других.

- В Правобережном округе планируется ремонт двух подпорных стен в микрорайоне Топкинский, - цитирует ИА «Байкал Инфо» пресс-службу администрации Иркутска. – Работы на двух объектах по улице 5-й Армии уже завершены. Также отремонтируют пешеходную лестницу на улице Карпатская и установят перила в районе домов 15-16 и 37 в Топкинском и у дома №75по улице Фрунзе.

На территории Свердловского округа также пройдут ремонтные работы. Там хотят обновить 68 лестниц и три подпорные стены.

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ИСТОЧНИК KP.RU