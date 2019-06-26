2019-06-26T14:09:21+03:00
Происшествия

Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку за отказ в интиме

Подросток и ее 18-летний приятель вместе выпивали на стадионе, а затем пошли переночевать в заброшенное здание
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку, за отказ в интиме.Житель Бурятии убил 16-летнюю девушку, за отказ в интиме.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Небольшое село Петропавловка содрогнулось от ужаса, узнав новость о гибели 16-летней девушки. Тело студентки местного колледжа нашли в одном из заброшенных зданий. Следователи, изучив ее переписку в соцсетях и поговорив с подругами погибшей, смогли выйти на след предполагаемого убийцы. Им оказался 18-летний безработный, ранее судимый местный житель.

- Подруги девушки рассказали, что она попросила у них телефон и начала переписываться со своим приятелем, с которым договорилась о встрече, - цитирует портал Байкал 24 пресс-службу СУ СК России по Бурятии. – После чего ушла из общежития.

По предварительной версии, молодые люди купили алкоголь, и пошли на местный стадион. Допив спиртное, парочка решила переночевать в одном из заброшенных зданий. Пьяный парень начал приставать к студентке и предложил вступить в близость, а когда получил отказ, пришел в ярость. Схватив камень, он несколько раз ударил им свои спутницу, которая от полученных травм скончалась на месте. Осознав свой поступок, парень сбежал.

Следователи продолжают восстанавливать подробную картину того вечера. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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