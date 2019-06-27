Житель поселка Улькан перевел на счет мошенников 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-27T11:33:35+03:00

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Житель поселка Улькан стал жертвой новой хитрой мошеннической схемы, с помощью которой в нашем регионе обманули уже немало пенсионеров. Аферисты звонят жертвам и представляются представителями государственной организации. Аферисты сообщают пенсионерам, что те лекарства, которые они недавно купили, оказались поддельными, и теперь им полагается большая денежная компенсация. Но получит ее не так просто - сначала нужно выплатить множество налогов и пошлин. Ничего не подозревающие пенсионеры переводят мошенникам одну сумму за другой, но в итоге остаются ни с чем.

- Мошенники пообещали пенсионеру компенсацию за купленный лекарственный препарат, но, чтобы ее получить, нужно оплатить услуги адвоката и курьера, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В итоге мужчина перевел на счет аферистов более 1,5 миллиона рублей, но компенсацию так и не получил, после чего написал заявление в полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов вычисляют личность звонившего мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU