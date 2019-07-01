Каждый помогает как может: иркутская зоогалерея приняла кошек из затопленных районов

СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-01T05:31:38+03:00

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Летние паводки в Иркутской области наделали много бед. И сибиряки, как один, сплотились в общей беде: кто-то несет одежду в пункты приема помощи, кто-то на свои деньги покупает хлеб и раздает его пострадавшим, спасатели спасают людей и животных.

Спасают собак, кошек и кинологи из питомника К-9. Только вот если, что делать с псами им ясно, однако, кошки в собачьем царстве чувствуют себя, мягко говоря, неуютно.

- Мы предложили питомнику К-9 привозить кошек к нам, - сообщили координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. - Пока что к нам доставили только двух тулунских кошечек. Обе домашние, ухоженные.

Ветеринары надеются, что хозяева будут искать их, помогут с транспортировкой их до дома. Фотографии питомцев будут позже: одна сиамского типа, вторая - рыже-белая. Ищите их в группе галереи в соцсетях.

И наверняка, это будут не последние четвероногие постояльцы из зоны затопления, будут еще спасенные питомцы. А пока что вы можете помочь кормами для собак, привезти их в питомник К-9.

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ИСТОЧНИК KP.RU