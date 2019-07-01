Житель Тайшета получил трое суток ареста за то, что не оплатил штраф в ГИБДД
Если вы не расплачиваетесь с долгами, то будьте готовы к тому, что вскоре попадете за решетку. Например, житель Тайшета получил трое суток ареста за то, что долгое время не оплачивал штраф в ГИБДД. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Ранее мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, остановили сотрудники ГИБДД. которые выписали ему штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.
- Мужчина не выплатил штраф в установленный срок, поэтому в его отношении был составлен административный протокол, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Суд назначил нарушителю наказание в виде трех суток ареста.
После того, как мужчина вышел на свободу, он тут же оплатил штраф в ГИБДД и теперь он свободен ото всех долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU