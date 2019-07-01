Эксперты оценят ущерб от наводнения в Иркутской области
В Иркутской области начали подсчитывать ущерб, который понесло Приангарье от удара стихии. В зону паводков отправились оперативные рабочие группы представителей региональных минстроя, дорожного хозяйства, строй и жилназдора, а также «Ирэкспертизы».
- Специалисты направлены в Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Наибольшее внимание к частным домам, сколько утрачено, какие еще можно восстановить.
Отдельно рабочие группы обследуют социальные объекты: школы, детские сады и медучреждения. Предварительный отчет эксперты должны предоставить уже 3 июля. После чего уже можно будет делать выводы о приблизительном масштабе природного бедствия.
Кроме того, для жителей Тайшета, пострадавших от паводков открыт сбор помощи. Реквизиты смотрите здесь.
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Жителям территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, поставят прививки от инфекций. Из резерва Минздрава России выделили вакцины от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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