2019-07-01T12:41:34+03:00
Происшествия

Эксперты оценят ущерб от наводнения в Иркутской области

Предварительные масштабы природного бедствия станут известны 3 июля
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Эксперты оценят ущерб от наводнения в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Эксперты оценят ущерб от наводнения в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутской области начали подсчитывать ущерб, который понесло Приангарье от удара стихии. В зону паводков отправились оперативные рабочие группы представителей региональных минстроя, дорожного хозяйства, строй и жилназдора, а также «Ирэкспертизы».

- Специалисты направлены в Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Наибольшее внимание к частным домам, сколько утрачено, какие еще можно восстановить.

Отдельно рабочие группы обследуют социальные объекты: школы, детские сады и медучреждения. Предварительный отчет эксперты должны предоставить уже 3 июля. После чего уже можно будет делать выводы о приблизительном масштабе природного бедствия.

Кроме того, для жителей Тайшета, пострадавших от паводков открыт сбор помощи. Реквизиты смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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