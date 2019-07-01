2019-07-01T15:47:41+03:00
Спорт

Два чемпиона мира и лучший бомбардир Универсиады: «Байкал-Энергия» представила шесть новых хоккеистов

В ряды иркутян влились братья Егорычевы, браться Прокопьевы, а также Вячеслав Вдовенко и Сергей Ган
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Новички "Байкал-Энергии" в полном составе: Сергей Ган, Егор Егорычев, Михаил Прокопьев, Александр Егорычев, Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко (слева направо). Фото: пресс-служба "Байкал-Энергии".Новички "Байкал-Энергии" в полном составе: Сергей Ган, Егор Егорычев, Михаил Прокопьев, Александр Егорычев, Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко (слева направо). Фото: пресс-служба "Байкал-Энергии".
Изменить размер текста:

Усиление состава перед новым сезоном! Иркутская «Байкал-Энергия» представила сразу шесть новых хоккеистов. Итак, команду пополнили защитник Михаил Прокопьев, полузащитники Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Егор и Александр Егорычевы, а также нападающий Сергей Ган.

Что касается братьев Егорычевых, то с ними иркутские болельщики отлично знакомы. Ранее они уже выступали в составе "Байкал-Энергии". Александр играл за нас восемь сезонов и в четырех из них (2014, 2016, 2017, 2018) становился лучшим бомбардиром команды. Прошлый сезон Егорычев-старший выступал за красноярский «Енисей». Его младший брат Егор провел в нашей команде три сезона, но в этом году он защищал цвета «Динамо-Казани».

А теперь о братьях Прокопьевых. Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», старший Михаил, — заслуженный мастер спорта, защитник и самый титулованный хоккеист из нынешнего пополнения. Он трехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира. Его младший брат Андрей — игрок средней линии, у него такая же коллекция наград, как у Михаила. Оба хоккеиста перешли из красноярского «Енисея».

Еще один экс-красноярец - Вячеслав Вдовенко. 29-летний полузащитник становился в составе «Енисея» обладателем Кубка мира, а также вызывался в сборную России. Ну а форвард Сергей Ган перебрался в Иркутск из новосибирского «Сибсельмаша». В его коллекции наград – золото чемпионата мира среди юношей и юниоров, первенства России среди молодежных команд. А в марте этого года он выиграл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, став заодно и лучшим бомбардиром турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Иркутской области: фермерским хозяйствам возместят ущерб
Запрет на розничную продажу алкоголя ввели в зоне паводка в Иркутской области
Новости о наводнении в Тулуне: цены на продукты проверили в 23 магазинах
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: нужно восстанавливать электричество и водоснабжение
Жителям Иркутской области, потерявшим паспорта во время паводков, начали выдавать новые документы
"Главный приз - электрический триммер!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Эксперты оценят ущерб от наводнения в Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: пострадавшим помогают волонтеры и ученики кадетских школ
Жителям территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, поставят прививки от инфекций
Спортсмены из Иркутской области завоевали четыре медали на Первенстве России по легкой атлетике
Движение по дороге Тайшет-Чуна-Братск, закрытой из-за паводков в Иркутской области, восстановили
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Иркутской области
«Помогите, мы в беде»: спасатели помогли туристам, застрявшим в водной ловушке в Иркутской области
На выходных в Иркутской области потушили четыре лесных пожара
Житель Тайшета получил трое суток ареста за то, что не оплатил штраф в ГИБДД
Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать пенсии и пособия
Многокилометровая пробка парализовала движение автомобилей на участке между Мегетом и Иркутском