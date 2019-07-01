Два чемпиона мира и лучший бомбардир Универсиады: «Байкал-Энергия» представила шесть новых хоккеистов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-01T15:47:41+03:00

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Усиление состава перед новым сезоном! Иркутская «Байкал-Энергия» представила сразу шесть новых хоккеистов. Итак, команду пополнили защитник Михаил Прокопьев, полузащитники Андрей Прокопьев, Вячеслав Вдовенко, Егор и Александр Егорычевы, а также нападающий Сергей Ган.

Что касается братьев Егорычевых, то с ними иркутские болельщики отлично знакомы. Ранее они уже выступали в составе "Байкал-Энергии". Александр играл за нас восемь сезонов и в четырех из них (2014, 2016, 2017, 2018) становился лучшим бомбардиром команды. Прошлый сезон Егорычев-старший выступал за красноярский «Енисей». Его младший брат Егор провел в нашей команде три сезона, но в этом году он защищал цвета «Динамо-Казани».

А теперь о братьях Прокопьевых. Как уточнили в пресс-службе «Байкал-Энергии», старший Михаил, — заслуженный мастер спорта, защитник и самый титулованный хоккеист из нынешнего пополнения. Он трехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира. Его младший брат Андрей — игрок средней линии, у него такая же коллекция наград, как у Михаила. Оба хоккеиста перешли из красноярского «Енисея».

Еще один экс-красноярец - Вячеслав Вдовенко. 29-летний полузащитник становился в составе «Енисея» обладателем Кубка мира, а также вызывался в сборную России. Ну а форвард Сергей Ган перебрался в Иркутск из новосибирского «Сибсельмаша». В его коллекции наград – золото чемпионата мира среди юношей и юниоров, первенства России среди молодежных команд. А в марте этого года он выиграл XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске, став заодно и лучшим бомбардиром турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU