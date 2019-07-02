2019-07-02T06:16:54+03:00
Общество

Губернатор Иркутской области вновь вылетел в Тулун

Сергей Левченко проведет заседание комиссии по ЧС на месте стихийного бедствия
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В настоящее время губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в Тулуне. Глава региона посещает пункты временного размещения людей. Также на месте стихийного бедствия он проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Сейчас вода пошла на спад. Начинают работать группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам. И как только это станет возможным, сразу будем приступать к восстановительным работам, - подчеркнул глава региона.

Накануне, на совещании с членами правительства Иркутской области, губернатор перечислил первоочередные вопросы, которые следует решать незамедлительно. Это восстановление энергоснабжения, водоснабжения, приведение в порядок жилого фонда.

Напомним, что, по данным на 1 июля, в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Зиминском районах Иркутской области и городах Нижнеудинске и Тулуне подтоплены 3042 жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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