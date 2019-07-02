Браконьер из Усть-Кута поймал 955 особей хариуса в реке Таюра

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-02T12:44:30+03:00

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Житель Усть-Кута выловил 955 особей хариуса, которых он поймал с помощью двадцати сетей на реке Таюра. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia. Он уже начал было подсчитывать будущую выручку от продажи хариуса, но продать большой объем рыбы браконьер не успел - более того, он даже не успел уехать с места преступления. Прямо на берегу Таюры его поймали сотрудники Усть-Кутского лесничества и полицейские.

- Сотрудники полиции изъяли всю пойманную рыбу и сети и задержали нарушителя, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте. - Ущерб водным ресурсам региона от действий браконьера составил более одного миллиона рублей.

Теперь за незаконный вылов хариуса рыбаку грозит уголовное наказание по статье "незаконная добыча водных биологических ресурсов".

ИСТОЧНИК KP.RU