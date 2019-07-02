2019-07-02T12:44:30+03:00
Происшествия

Браконьер из Усть-Кута поймал 955 особей хариуса в реке Таюра

Ущерб от незаконной ловли составил более миллиона рублей
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Браконьер из Усть-Кута поймал 955 особей хариуса в реке ТаюраБраконьер из Усть-Кута поймал 955 особей хариуса в реке ТаюраФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Житель Усть-Кута выловил 955 особей хариуса, которых он поймал с помощью двадцати сетей на реке Таюра. Информация об этом появилась на сайте ИА IrkutskMedia. Он уже начал было подсчитывать будущую выручку от продажи хариуса, но продать большой объем рыбы браконьер не успел - более того, он даже не успел уехать с места преступления. Прямо на берегу Таюры его поймали сотрудники Усть-Кутского лесничества и полицейские.

- Сотрудники полиции изъяли всю пойманную рыбу и сети и задержали нарушителя, - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте. - Ущерб водным ресурсам региона от действий браконьера составил более одного миллиона рублей.

Теперь за незаконный вылов хариуса рыбаку грозит уголовное наказание по статье "незаконная добыча водных биологических ресурсов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
С 4 по 7 июля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта
Судебные приставы в Иркутске изъяли автомобиль у должника прямо перед зданием суда
Последствия наводнения в Иркутской области: в регионе начали оценивать ущерб от потопа
Наводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня воды
Последствия наводнения в Иркутской области: в зонах затопления работает горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен
Полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске
Последствия наводнения в Иркутской области: очисткой затопленных территорий займутся войска химзащиты
В Братске отметили День молодежи
Участники преступной группы из Иркутской области отправятся под суд за убийство предпринимателя
Девять предприятий приняли участие в работе бизнес-приемной при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири
«Ростелеком» готов участвовать в реализации проекта «Умный город» в Иркутске
Метеорологи ИГУ: Аномалия, стремящаяся к постоянству
Губернатор Иркутской области вновь вылетел в Тулун
Шедевры из Южной Кореи: новая выставка откроется 3 июля в Иркутске
Всероссийские соревнования по маунтинбайку: бронза у Олеси Глинской из Иркутской области
Помогите найти ребенка: 9-летний мальчик пропал в Иркутске 1 июля
Спортсменка из Иркутской области стала чемпионкой России по велоспорту-шоссе
Наводнение в Иркутской области: утром 2 июля уровень воды в реке Ия еще на 2, 5 м выше нормы
Наводнение в Иркутской области: 2 июля по трассе Р-255 ограничено движение для грузовых фур
Пианист Денис Мацуев о наводнении в Иркутской области: «Обязательно будем помогать!»
Наводнение в Иркутской области: три населенных пункта освободились от воды