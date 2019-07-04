Наводнение в Иркутской области: полицейские нашли живыми 23 человека, пропавших без вести

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-04T13:56:14+03:00

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В затопленных районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, круглые сутки продолжают искать местных жителей, пропавших без вести во время паводка. Полицейским уже удалось найти живыми 23 человека, которые несколько дней не выходили на связь со своими родственниками.

Выяснилось, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые из пропавших покинули затопленные дома и ждали помощи у реки.

- Для поиска пропавших обследуется место их проживания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также соседние районы. Изучается круг знакомых пропавшего человека, проверяются списки людей, находящихся на лечении или в других социальных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU