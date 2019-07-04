2019-07-04T13:56:14+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: полицейские нашли живыми 23 человека, пропавших без вести

Поиски людей продолжаются круглосуточно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: полицейские нашли живыми 23 человека, пропавших без вести. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиНаводнение в Иркутской области: полицейские нашли живыми 23 человека, пропавших без вести. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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В затопленных районах Иркутской области, пострадавших от наводнения, круглые сутки продолжают искать местных жителей, пропавших без вести во время паводка. Полицейским уже удалось найти живыми 23 человека, которые несколько дней не выходили на связь со своими родственниками.

Выяснилось, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые из пропавших покинули затопленные дома и ждали помощи у реки.

- Для поиска пропавших обследуется место их проживания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также соседние районы. Изучается круг знакомых пропавшего человека, проверяются списки людей, находящихся на лечении или в других социальных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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