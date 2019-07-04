Наводнение угрожает Иркутску: горожан предупредили об опасности

Вслед за реками на западе Приангарья взбунтовался Иркут. В областном центре введен режим повышенной готовности. Есть большая угроза подтопления пригородов после того, как прошли дожди на Хамар-Дабане.

-Несмотря на то, что в областном центре за последние сутки повышение уровня воды в Иркуте не зарегистрировано, рост уровня воды наблюдается в поселке Тибельти, который расположен на правом берегу этой реки в Слюдянском районе, - сообщила начальник отделов метеопрогнозов ФБГУ Иркутского УМГС Анна Бабанова. – К 14.00 4 июня река поднялась в этой точке уже на 170 сантиметров.

Критическая отметка уровня Иркута в городе-320 см. Гидрологи предполагают, что вода достигнет отметки 281 см. А это значит, под прямой угрозой районы, расположенные на самом берегу в низменностях. Это поселок Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта.

– Сегодня стало известно, что возникла угроза подтопления в пригороде Иркутска, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности, согласовано и скоординировано. Важно не создавать панику. Мы держим ситуацию под контролем.

На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы длиною 66 метров. Для отражения удара стихии подготовлено 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника. Есть автобусы на случай возможной эвакуации жителей. Размещать их будут на курорте «Ангара», в школах и лицеях города. Будет обеспечено горячее питание.

Когда ждать повышения уровня воды в Иркуте? Он ожидается не ранее 22.00 – 24.00 4 июля. Все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. На 20.00 объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы, увеличено количество диспетчеров ЕДС Иркутска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркут наступает на Баклаши

ГУ МЧС по региону предупреждает: уровень воды в районе села Баклаши может подняться 5 июня до критической отметки в 480 сантиметров. Если это произойдет, река выйдет из берегов и подтопит окраины села. Поэтому стоит быть начеку.

В регионе начата ликвидация последствий наводнения. В затопленных районах работают оценочные комиссии. Уже есть первые результаты.

- Из 9 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5 826 домах (64%) ремонт возможен, - сообщил пресс-службе Правительства Иркутской области губернатор Сергей Левченко . - Также осмотрено 807 квартир в многоэтажных домах, принимаются заявления для включения в списки пострадавших граждан, в том числе в отдаленных от районных центров населенных пунктов.

В Иркутской области ликвидируются последствия разрушительного наводнения.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Однако, эта информация — предварительная, так как еще не все жилые помещения обследованы. В Нижнеудинске начал работу водозабор, сегодня, 4 июля, планируется подключить Тулун к водоснабжению по временной схеме. Появилось электричество в 46 населенных пунктах из 60 подтопленных. Открыта трасса Р-255 «Сибирь».

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