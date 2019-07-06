2019-07-06T15:21:37+03:00
Происшествия

Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля

Военные помогают пострадавшим продуктами, питьевой водой и медикаментами
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля.Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Приангарье продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, которого обрушилось на регион в конце июня. В Иркутской области по-прежнему действует режим ЧС. Помощь пострадавшим оказывают и военные. По словам заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, на 6 июля в Приангарье находится 1376 человек и 400 единиц техники.

- Два мобильных хлебозавода обеспечивают население хлебом, - рассказал Дмитрий Булгаков. – Также в городе работает специальная установка, которая перерабатывает грязную воду в питьевую.

Также в министерстве обороны РФ, уточнили, что планируют завершить все работы на отведенном им участке к 20 июля. Для этого в город перебросят дополнительные силы, а общее число армейского контингента достигнет 1,5 тысячи человек. А пока военные помогают жителям Тулуна не только продовольствием и водой, но и участвуют в вакцинации. Военные врачи ставят прививки от столбняка, гепатита А и других инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшим от наводнения в Иркутской области отсрочат выплату кредитов на год. По предварительной договоренности с банками, процентная ставка не вырастет. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на улице Советская в Иркутске, горит двухэтажный дом
Наводнение в Иркутской области: нашли двух человек, считавшихся пропавшими без вести
Военные откроют общественную баню для пострадавших от паводка в Тулуне
Пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения завершил работу в Иркутске
Всемирная летняя универсиада 2019: иркутский дзюдоист выиграл золото в весе до 73 кг
Роспотребнадзор: вспышек инфекции в районах пострадавших от паводков в Иркутской области нет
Последствия наводнения в Иркутской области: более 150 человек остается в пунктах временного размещения в Тулуне
Почти 60 тысяч гектаров тайги горит в Иркутской области
Последствия паводков в Иркутской области: первые четыре семьи получили выплаты за погибших родственников
МЧС: уровень воды в реках Иркутской области продолжает снижаться
Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: коров временно вывезут из города в иркутский питомник К-9
Перекрытие улиц в Иркутске: в июле ограничат движение в м-он Лесной, ЖК "Восточный" ул. Шевцова и Блюхера
Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия
Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком
Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей
В Иркутской области площадь лесных пожаров 5 июля более 43 000 га
Полицейские в Иркутске задержали вора, который совершил серию краж
Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы
В ИГУ подано уже более 8500 заявлений на обучение