Последствия паводка в Иркутской области: министерство обороны РФ закончит работы к 20 июля

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-06T15:21:37+03:00

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В Приангарье продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, которого обрушилось на регион в конце июня. В Иркутской области по-прежнему действует режим ЧС. Помощь пострадавшим оказывают и военные. По словам заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, на 6 июля в Приангарье находится 1376 человек и 400 единиц техники.

- Два мобильных хлебозавода обеспечивают население хлебом, - рассказал Дмитрий Булгаков. – Также в городе работает специальная установка, которая перерабатывает грязную воду в питьевую.

Также в министерстве обороны РФ, уточнили, что планируют завершить все работы на отведенном им участке к 20 июля. Для этого в город перебросят дополнительные силы, а общее число армейского контингента достигнет 1,5 тысячи человек. А пока военные помогают жителям Тулуна не только продовольствием и водой, но и участвуют в вакцинации. Военные врачи ставят прививки от столбняка, гепатита А и других инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU