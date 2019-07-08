16-летний подросток на мотоцикле спровоцировал ДТП в Братске

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-08T14:55:21+03:00

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Авария на улице Курчатова в Центральном районе Братске произошла вечером, 7 июля. 16-летний парень на мотоцикле «Минск», выезжая с заправки, не уступил дорогу «Хендай Санта Фе» и врезался в него. Инспекторы ГИБДД, выяснили, что подросток, который в этом ДТП получил травмы, сел за руль мотоцикла без водительских прав. Кроме того, его железный конь вообще не был зарегистрирован.

- Родителей нарушителя привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские дают грустную статистику. С начала 2019 года на дорогах Братска и Братского района произошло 4 аварии с участием несовершеннолетних водителей. Травмы различной степени тяжести получили шесть подростков. Ни в коем случае, не позволяйте своим детям садиться за руль мотоциклов или автомобилей без водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU