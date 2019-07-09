Дело мошенницы "Яночки", которая обманывала клиентов банков, передано в суд

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-09T12:23:59+03:00

На данный момент известно о 16 жертвах аферистки, но в действительности их может быть намного больше

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Сотрудники полиции завершили расследование по уголовному делу в отношении 22-летней мошенницы из Братска. Информация об этом появилась на сайте ИА "Сибирские новости". Девушка создала в социальных сетях фальшивые аккаунты с именами "Яночка" и "Анастасия" и оставляла в различных группах объявления об оформлении кредитов в крупных банках на выгодных условиях. Чтобы пользователи "клевали" на ее удочку, она подделывала положительные отзывы о своей работе.

- Когда клиенты обращались к ней, она просила их заплатить за оформление анкеты, страховку и прочие пошлины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - причем, суммы выплат варьировались от пары тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. После получения денег она тут же отправляла пользователя в "черный список".

Сейчас уголовное дело по делу мошенницы "Яночки" уже передано в суд. Официально подтверждено, что ее жертвами стали 16 человек из Иркутской, Томской, Новосибирской областей и Ставропольского края. Но полицейские подозревают, что на самом деле от ее действий пострадало намного больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU