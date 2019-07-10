СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-10T04:33:32+03:00

Ищут уже больше года в Иркутске: помогите найти Дмитрия Стародумова.Фото поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

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Последний раз Дмитрия Стародумова видели уходящим с иркутского автовокзала 26 июня 2018 года. С тех пор, вот уже больше года, о молодом человеке ничего неизвестно, но волонтеры поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт» не из тех, кто легко сдается. Поиски продолжаются.

- Особые приметы Дмитрия Стародумова — носит очки, - пишет в своей группе в соцсетях поисковики отряда «Лиза Алерт». - Был одет в серую футболку, синие джинсы, синие кроссовки.

Рост у Дмитрия Алексеевича — 165 см, телосложение худощавое, вьющиеся светло-русые волосы, серые глаза. Если у вас есть какая-то информация о местонахождении юноши или вы видели его после 26 июня 2018 года, звоните по номеру телефона 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU