Иркутянин, заразивший возлюбленную ВИЧ, объявлен в федеральный розыск

Осенью прошлого года иркутянка Элла Миронова стала одной из первых в стране, кому удалось довести дело об умышленном заражении ВИЧ до суда. Более того, 35-летняя сибирячка даже добилась для своего бывшего возлюбленного, который и наградил ее опасным недугом, а затем бросил, обвинительного приговора. В октябре 2018-го его осудили на 2,5 года, но как выяснилось, в колонии горе-жених до сих пор не был ни дня.

Напомним, началась эта история еще в 2016 году. С Иваном Элла познакомились в Интернете. Мужчина сразу начал красиво ухаживать, рассказал о своем тяжелом разводе и признался, что мечтает о новой семье. Такими серьезными намерениями Иван и подкупил доверчивую Эллу, которая вскоре переехала жить к новому поклоннику. Совместная жизнь и быт рухнули уже через месяц, когда Элла попала в больницу с температурой и лихорадкой. Взяв все анализы, врачи поставили страшные диагнозы - менингит и… ВИЧ. Когда женщина стала звонить любимому с вопросами, тот, ничего не ответив, начал всячески игнорировать Эллу и обрубил все контакты.

Хотя Иван так ни в чем и не признался Элле, страшную правду она все же узнала. Наведя справки, она выяснила, что Иван с 1999 года состоял на учете в СПИД-центре. Женщине пришлось не только начать мотаться по больницам, но и обивать пороги судов. Несмотря на подхваченную болезнь, Элла решила идти до конца и посадить бывшего за решетку. И это ей почти удалось. Результаты официального исследования показали, что с вероятностью 99,5% именно Иван заразил Эллу. В октябре 2018 года Октябрьский суд Иркутска вынес приговор и отправил Ивана в колонию-поселение на 2 года 6 месяцев. Казалось, что в резонансном деле поставлена точка, но срок мужчина, который отчаянно пытался доказать свою невиновность, отбывать так и не начал. Его адвокат подал апелляцию и доказал, что дело велось с нарушениями. Через 2 месяца приговор отменили.

- Тогда суд апелляционной инстанции нашел в деле формальные процессуальные нарушения, из-за чего приговор отменили и дело отправили прокурору, - рассказывает "КП-Иркутск" адвокат Эллы Мироновой Святослав Хроменков. - Прокурор вышел в суд с ходатайством о возобновлении дела и устранении нарушений. Суд первой инстанции его возобновил, после дело должно было уйти опять в дознание и следствие, а потом по второму кругу - в суд первой инстанции для осуждения.

Девушка до сих пор не хочет показывать свое лицо. Фото: Андрей СИНЬКОВ.

Но на днях стало известно, что уголовное дело и вовсе приостановлено.

- Все из-за того, что Иван скрылся из-под следствия и объявлен в федеральный розыск, - вздыхает Элла Миронова. - Когда он сбежал, никто не знает. Скорее всего, весной. Так что мои мучения продолжаются.

То, что бывший жених Эллы в розыске, «Комсомолке» подтвердили в прокуратуре и МВД Иркутской области. Могут ли Ивану грозить какие-нибудь санкции за побег, пока неизвестно. По словам Святослава Хроменкова, это не отягчающее обстоятельство, но вполне может быть учтено судом при вынесении нового наказания. В том, что беглеца найдут, у адвоката сомнений нет.

- Мы сразу будем ходатайствовать о заключении его под стражу в СИЗО, - говорит Святослав Хроменков. – Ведь находясь под домашним арестом или под подпиской о невыезде, он вновь может сбежать.

Ну а у Эллы Мироновой тем временем вновь начались проблемы со здоровьем. Уже 20 дней она находится в больнице.

- Раз уж заварила эту кашу, буду идти до конца, - говорит Элла. – Пока не получу на руки документы, что осудить его шансов нет, не успокоюсь.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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