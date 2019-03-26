Мужчина, заразивший возлюбленную ВИЧ, отправится на 2,5 года в колонию

Все круги ада прошла за 2,5 года 35-летняя иркутянка Элла Миронова. Все это время она добивалась справедливости, пытаясь наказать бывшего жениха, который наградил ее ВИЧ и бросил.

Кратко напомним подробности этой истории. Элла и Иван познакомились в Интернете. Новый знакомый красиво ухаживал, рассказывал о тяжелом разводе, о том, что мечтает завести новую семью. Вскоре пара решила жить вместе, после чего девушка переехала в квартиру к возлюбленному. Но через месяц совместной жизни Элла попала в больницу с температурой и лихорадкой. Врачи ошарашили: «У вас менингит и… ВИЧ». Женщина попыталась добиться ответа от любимого, но на вопрос «Как же так?» тот сразу обрубил все контакты и стал всячески ее игнорировать.

Элла навела справки и узнала страшную правду: оказывается, горе-жених состоял на учете в СПИД-центре с 1999 года. Параллельно с больницами ей пришлось начать обивать пороги судов. Но посадить бывшего возлюбленного за искалеченную жизнь оказалось непросто. Однако адвокату Эллы удалось добиться официального медицинского исследования. Оно показало, что с вероятностью 99,5% именно Иван заразил Эллу. В октябре 2018 года Октябрьский суд Иркутска вынес приговор и отправил Ивана в колонию-поселение на 2 года 6 месяцев. Однако туда мужчина так и не доехал. Со своим адвокатом он подал апелляцию и доказал, что дело велось с нарушениями. Приговор отменили перед самым Новым годом. Ждать нового рассмотрения дела пришлось до весны. Но оно того стоило!

Иван на заседании суда.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Приговор иркутянину за умышленное заражение своей девушки ВИЧ оставили в силе, - сразу после заседания сообщил пресс-секретарь иркутского СПИД-центра Василий Бучинский.

Чтобы проверить это, мы вновь позвонили Элле Мироновой.

- Это действительно так, - уставшим голосом отвечает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Элла. - Суд второй инстанции оставил приговор и не удовлетворил все его жалобы. Кстати, сам Иван с октября ни дня не провел за решеткой. Он намерен дальше бороться за свои права. Знаете, я уже боюсь зарекаться, понесет он реальное наказание или нет. Осенью я тоже думала, что мы прошли все этапы и добились справедливости. Теперь все зависит от правосудия. Все, что я могла, я сделала.

Также женщина по-прежнему считает, что 2,5 года колонии-поселения - слишком мягкий приговор за искалеченную жизнь.

- Мне кажется, он должен сидеть в колонии строгого режима, - заключает Элла.

Имена и фамилии героев публикации изменены.