Иркутянин, который получил 2,5 года колонии-поселения за умышленное заражение ВИЧ, выйдет на свободу

Больше двух лет потребовалось 35-летней Элле Мироновой (имя и фамилия изменены) из Иркутска, чтобы добиться справедливости. В этой истории Элле пришлось пройти через многое: больницы, судебные разбирательства. Она стремилась наказать бывшего жениха за искалеченную жизнь. В феврале 2016 года он наградил девушку ВИЧ, а потом бросил. И только в октябре состоялось заседание Октябрьского районного суда Иркутска, который определил - за умышленное заражение девушки ВИЧ - 2,5 года колонии-поселения. Тогда казалось, в этом деле поставлена точка.

Но...несостоявшийся жених вовсе не собирался отбывать срок. Он подал на апелляцию. Иркутский областной суд признал -дело велось с нарушениями. Приговор был отменен 26 декабря. А это значит, что новый год Эллы и ее адвоката начнется с "кругов ада". Ей снова придется доказывать, кто виноват.

А история начиналась как сказка. Сначала - знакомство в интернете. Многие любовные истории, многие счастливые семьи сегодня начинаются с этого. На такой финал рассчитывала и Элла. Новый знакомый красиво ухаживал, рассказывал о тяжелом разводе, о том, что всегда хотел обрести новую семью, иметь детей. Надо ли говорить, что Элла была на седьмом небе от счастья?! Она переехала к жениху и начала строить семейный быт. Но через месяц совместной жизни попала в больницу с температурой и лихорадкой. Врачи заявили - " У вас менингит и… ВИЧ. Неужели не знали?».

Элла была в отчаянии. И пыталась добиться правды от человека, которого по-прежнему любила. Но...

- Он просто исчез, поменял номер телефона, удалил страницы в соцсетях, не открывал дверь, когда я пришла к нему и попыталась поговорить, - - рассказывала «Комсомольской правде» в Иркутске Элла. .

Только после этого Элла стала выяснять подробности о исчезнувшем женихе. Оказалось, что он состоял на учете в СПИД-центре уже много лет - с 1999 года. Сама же она в 2015-м прошла полное обследование и была признана абсолютно здоровой. Это доказывали справки. Никаких сомнений в том, что заражение произошло именно от Ивана, не было.

Тот самый парень, который заразил девушку ВИЧ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Элла обратилась в полицию, но несколько раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Что говорить, даже опытные юристы сразу назвали это дело очень сложным. Доказать факт интимной связи и умышленного заражения крайне сложно.

И все же адвокату Эллы удалось добиться официального медицинского исследования, после которого медики и эксперты сообщили, что, с вероятностью 99,5% именно Иван заразил Эллу. Но на всех судебных заседаниях вплоть до оглашения приговора, мужчина настаивал на том, что не вступал с Эллой в интимную связь и пытался доказать, что процедура этого исследования была нарушена. Его доводы судью Октябрьского суда не убедили. Государственный обвинитель настаивал на 3 годах колонии поселения, но в связи со смягчающими обстоятельствами приговор смягчили до 2 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселения.

Как выяснилось теперь, не окончательный. Потому что мужчина подал апелляцию и ему все же удалось доказать - некие нарушения в деле были. Приговор отменен. Новый год он встретит дома. А Элле снова придется пройти весь путь от начала до конца. Хватит ли ей сил?

- У меня лишь одно желание: остановить этого человека, - комментировала вердикт суда "Комсомолке" Элла. -Я знаю еще как минимум двух женщин, которых он заразил, включая бывшую жену. Что касается меня, то он сломал мне жизнь. Каждые три месяца я вынуждена ходить по врачам и пить таблетки. У него же жизнь не изменилась.

Видимо, ее несостоявшийся жених рассчитывает, что Элла отступит.