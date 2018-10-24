Иркутянка, которую жених заразил ВИЧ: «2,5 года колонии-поселения - слишком мягкий приговор за разрушенную жизнь»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-24T13:38:09+03:00

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Больше двух лет потребовалось 35-летней Элле Мироновой (имя и фамилия изменены) из Иркутска, чтобы свершить правосудие. Но это не индийское кино, где сюжеты лихо закручены, а события удивляют поворотами. В этой истории Элле пришлось оббивать пороги больниц и судов, чтобы доказать вину бывшего возлюбленного. В феврале 2016 года он наградил девушку ВИЧ, а потом бросил. И только теперь понес наказание.

Кратко напомним реальный сюжет этой истории, которая начиналась как в настоящей сказке. Молодые люди познакомились в интернете. Иван (имя изменено) красиво ухаживал за Эллой и подкупил душещипательными рассказами - пережил тяжелый развод, хотел новую семью – заботливую жену, малыша. Элле, которой было чуть за 30, тоже этого хотелось. Да еще как! А вскоре Иван предложил возлюбленной, с которой пылинки сдувал, переехать к нему. Буквально через месяц совместной жизни Элла заболела. Все думали, что это грипп. Но когда она попала в больницу с высокой температурой, врачи ошарашили: «У вас менингит и… ВИЧ. Неужели не знали?».

- Когда я спросила его: «Как же так?», он обрубил все контакты со мной, - рассказывала «Комсомольской правде» в Иркутске Элла. – Просто исчез, поменял номер телефона, удали страницы в соцсетях, не открывал дверь, когда я пришла к нему и попыталась поговорить.

Оправившись от потрясения,Элла стала наводить справки и выяснила, что Иван состоял на учете в СПИД-центре с 1999 года. Сама же онав 2015-м прошла полное обследование и была абсолютно здоровой. Это доказывали справки. Никаких сомнений в том, что заражение произошло именно от Ивана, не было.

Тот самый парень, который заразил девушку ВИЧ.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Элла обратилась в полицию, но несколько раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Что говорить, даже опытные юристы сразу назвали это дело судебным прецедентом, причем не только в Иркутске, но и в России.Доказать факт интимной связи и умышленного заражения крайне сложно. Адвокату иркутянки удалось добиться официального медицинского исследования, после которого медики и эксперты сообщили, что на 99,5% именно Иван заразил Эллу. Но на всех судебных заседаниях вплоть до оглашения приговора, мужчина настаивал на том, что не вступал с Эллой в интимную связь и пытался доказать, что процедура этого исследования была нарушена. Доводы судью не убедили. Государственный обвинитель настаивал на 3 годах колонии поселения, но из-за того, что у Ивана был маленький ребенок (хотя с ним и не жил, - прим. Авт) окончательный приговор смягчили до 2 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселения.

- Это был долгий путь унижений, - комментирует вердикт корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске Элла. – Мне пришлось доказывать, что я не нагуляла это заболевание. Конечно, рада, что ему удалось избежать условного срока. Но мне хотелось бы более строгого наказания. У меня лишь одно желание: остановить этого человека. Я знаю еще как минимум двух женщин, которых он заразил, включая бывшую жену. Что касается меня, то он сломал мне жизнь. Каждые три месяца я вынуждена ходить по врачам и пить таблетки. У него же жизнь не изменилась. Буду ли оспаривать приговор? Пока не решила.

Девушка до сих проходит лечение от страшной болезни.Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Мне также кажется, что он заслуживал более строгого приговора, - добавляет адвокат Эллы Святослав Хроменков. – Но все равно, это наша маленькая победа, ведь таких прецедентов еще не было. Кстати, статью «Умышленное заражение ВИЧ» вскоре могут криминализовать, тогда и срок за нее, вероятно,увеличат с 5 до 8 лет.

Что касается Ивана, которому вскоре должно прийти извещение о добровольной явке в колонию в установленный срок, то его защита намерена обжаловать приговор.

- Приговор незаконный, - говорит адвокат Ивана Елена Севостьянова, - Вина моего подзащитного не была доказана на 100 процентов.