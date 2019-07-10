2019-07-10T08:51:27+03:00
Происшествия

"Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники

У 48-летнего иркутянина, который поверил в это обещание, обманом выманили 50 тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники."Проиграли деньги в интернете? Поможем вернуть": не верьте такому, это мошенники.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бывает же! Мало того, что в пух и прах проиграться в азартные игры в интернете, но потом еще и стать жертвой мошенников, которые пообещали вернуть деньги. Так "повезло" 48-летнему иркутянину, который просадил в игре в сети приличные деньги. Сейчас в этом деле разбираются сотрудники уголовного розыска. Сообщение об этом появилось на сайте ИА "Байкал24".

- В ходе проверки сотрудники выяснили, что на сотовый телефон потерпевшего позвонила девушка, которая представилась сотрудницей центра помощи и рассказала о якобы существующем способе возврата денежных средств, которые он проиграл в интернете, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -. Для этого, по словам злоумышленницы достаточно было установить приложение, которое предоставит возможность удаленно управлять смартфоном. Что и было сделано.

Нетрудно догадаться, что произошло дальше. Потерпевшему начали приходить уведомления о списании денежных средств с привязанных к телефону банковских карт.

ВНИМАНИЕ

В сети вам не помогут

-вернуть деньги, проигранные в интернете,

-получить компенсацию за якобы некачественные товары или услуги,

а также получить выигрыш в лотерее или в конкурсе, в котором Вы не участвовали.

Если Вам поступают подозрительные звонки, не дайте втянуть себя в диалог, обрывайте связь. Не спешите выполнять указания звонящего, тем более не устанавливайте неизвестное вам программное обеспечение на смартфон или компьютер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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