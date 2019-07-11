ЗакСобрание: пострадавшие от наводнения смогут вне очереди получить древесину

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-11T09:46:11+03:00

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Законодательное Собрание Иркутской области выступило с инициативой выделить пострадавшим от паводка древесину вне очереди на строительство жилого дома и надворных хозяйственных построек. Мера качается тех, чье жилье пострадало или было полностью разрушено.

- Важно отметить, что этот закон не разовый, - говорит председатель областного парламента Сергей Сокол. - Он предусматривает механизм поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации, всех тех, кто лишился крова из-за пожаров, паводков и других стихийных бедствий.

Законопроект также предлагает новое понятие «строительство городской (сельской) усадьбы с возможностью сельскохозяйственного использования земельного участка», которое включает строительство жилого дома и размещение хозяйственных построек. Обязательное условие – чтобы участок был расположен вне территории, подверженной риску возникновения опасных природных и техногенных процессов.

Согласно законопроекту, древесину в объеме 155 куб. м. предлагается предоставлять по минимальной цене, установленной постановлением Правительства РФ. А еще по упрощенному порядку – по минимальному количеству документов.

Соответствующий проект закона был разработан по поручению председателя областного парламента Сергея Сокола. Также авторами законодательной инициативы выступили депутаты Наталья Дикусарова, Александр Гаськов, Лариса Егорова, Георгий Любенков и Ольга Безродных.

ИСТОЧНИК KP.RU