Последствия наводнения в Иркутской области: военные раздали пострадавшим более 6 тонн хлеба
Жителям Приангарья, которые пострадали от сильнейшего наводнения, продолжает поступать гуманитарная помощь. Военные, действующие в зоне ЧС, привезли с собой мобильные хлебозаводы и системы очистки воды.
- С начала работ подразделения передали населению более 5 тысяч булок хлеба, это почти 6 тонн изделий, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Также продолжают работу военные станции комплексной очистки, они уже подготовили более 3 тысяч тонн питьевой воды.
Напомним, что еще 12 июля в Иркутскую область пришел второй транш из федерального бюджета, более 2, 3 миллиарда рублей. Он пойдет на выплаты пострадавшим от наводнения. Первый перевод в 662 млн рублей уже израсходован.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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