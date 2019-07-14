Последствия наводнения в Иркутской области: военные раздали пострадавшим более 6 тонн хлеба

СЕГОДНЯ 06:15 2019-07-14T06:15:17+03:00

Кроме этого подразделения Минобороны РФ подготовили и передали 3 тысячи тонн питьевой воды

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Жителям Приангарья, которые пострадали от сильнейшего наводнения, продолжает поступать гуманитарная помощь. Военные, действующие в зоне ЧС, привезли с собой мобильные хлебозаводы и системы очистки воды.

- С начала работ подразделения передали населению более 5 тысяч булок хлеба, это почти 6 тонн изделий, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Также продолжают работу военные станции комплексной очистки, они уже подготовили более 3 тысяч тонн питьевой воды.

Напомним, что еще 12 июля в Иркутскую область пришел второй транш из федерального бюджета, более 2, 3 миллиарда рублей. Он пойдет на выплаты пострадавшим от наводнения. Первый перевод в 662 млн рублей уже израсходован.

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ИСТОЧНИК KP.RU