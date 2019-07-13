Восстановительные работы после наводнения в Иркутской области: в Тулуне подтопленными остаются 138 домов

В пострадавших от сильнейшего наводнения районах Иркутской области день и ночь продолжаются восстановительные работы. Подтопленным по-прежнему остается Тулун, где под водой 138 домов, в которых проживают 345 человек из них 69 детей. В городе частично подтоплены 44 улицы.

За последние сутки в Тулуне расчистили от завалов и мусора 27 улиц частных подворий в районе Автостанции, Мясокомбината, Электро-ремонтного завода, Шахты и ЛДК. Также удалось откачать около 40 тысяч кубометров воды, вывезти более 4,5 тысяч кубометров мусора. От завалов расчищено 15 километров дорог.

- 13 июля в Тулуне очистят такие улицы как: Гидролизная, Карбышева, Бабушкина, Сибстроя, Сплавная, Фрунзе, Заозёрная, Озерная, Коммунальная, Свободы, Песочная, Степная, Медицинская, Мясокомбинатская, Фурманова, Ветеринарная, Щорса, Больничная, Сибирская, Литейная, переулок Степной и переулок Мясокомбинатский, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Добавим, что 12 июля из федерального бюджета в Иркутскую область были перечислены 2,3 млрд рублей. Это второй транш средств на выплаты пострадавшим жителям. Первый в 662 млн рублей был полностью израсходован. Единовременную материальную помощь в 10 тыс. рублей получили 33245 человек. 17 семьям людей, погибших в наводнении выплачено по 1 миллиону рублей. Компенсации по утрате имущества в 50 тысяч рублей получили 1037 человек, по 100 тысяч рублей – 2607 человек.

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