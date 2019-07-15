2019-07-15T04:26:46+03:00
Общество

Где жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимости

Люди смогут выбрать варианты жилья
Мария КНЯЗЕВА
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Где жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимостиГде жить: для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области устроят выставку недвижимостиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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После наводнения в Иркутской области капитальный ремонт необходим в 5600 домах, еще 3500 новых нужно построить. Для того, чтобы пострадавшие от разлива вод в реках решили где они хотят жить - в частном доме, в квартире - для них устроят своеобразную выставку недвижимости.

Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, в планах — постройка нескольких поселков с коммунальной инфраструктурой. А на территориях, которые попали в зону летних паводков строить жилье уже не будут. На этом месте разобьют парки.

Напомним, в Иркутской области в зоне наводнения оказались несколько районов Приангарья тысячи людей остались без крыши над головой, стихия унесла жизни 25 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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