2019-07-15T11:10:48+03:00
Общество

Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно

Это чревато инфекционными заболеваниями
Яна ЛИСИНА
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Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно.Роспотребнадзор: купание в Иркуте в районе поселка Горького опасно.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В этом году, увы, официальных пляжей в Приангарье нет. Роспотребнадзор сообщает, что заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения не выдавались. Но все лето ведомство делает пробы воды в зонах отдыха на предмет качества. Итоги не утешительны.

Вода не соответствует нормам на реке Иркут в районе поселка Горького, на Усть-Илимском водохранилище - пляж правого берега, на Братском водохранилище в селе Бильчир и в поселке Усть-Уда в районе пристани.

- Купание в этих водоемах может являться фактором риска развития инфекционных заболеваний, - сообщили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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