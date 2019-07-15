2019-07-15T11:40:43+03:00
Происшествия

Играли с опасной находкой: 13-летний подросток погиб от шальной пули в Бурятии

Мальчик вместе с приятелем нашел пистолет на улице
Яна ЛИСИНА
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В Иволгинском районе задержан подозреваемый в убийстве.В Иволгинском районе задержан подозреваемый в убийстве.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла в Иволгинском районе Бурятии. Двое приятелей, 13-летний подросток и его 18-летний односельчанин, вечером прогуливались по улице. Парни заметили лежащий на дороге пистолет. Принесли его в столярную мастерскую, где из любопытства стали изучать находку. Мальчишки ж…

В этот момент и произошел роковой выстрел.

- 13-летний подросток от полученных ранений скончался на месте, - сообщили в ГУ МВД России по Бурятии.

Молодой человек позвонил родственникам погибшего и находился на месте происшествия до приезда сотрудников полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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