Играли с опасной находкой: 13-летний подросток погиб от шальной пули в Бурятии
Трагедия произошла в Иволгинском районе Бурятии. Двое приятелей, 13-летний подросток и его 18-летний односельчанин, вечером прогуливались по улице. Парни заметили лежащий на дороге пистолет. Принесли его в столярную мастерскую, где из любопытства стали изучать находку. Мальчишки ж…
В этот момент и произошел роковой выстрел.
- 13-летний подросток от полученных ранений скончался на месте, - сообщили в ГУ МВД России по Бурятии.
Молодой человек позвонил родственникам погибшего и находился на месте происшествия до приезда сотрудников полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU