Трудоустроила через мессенджер: жительница Бурятии собрала с вахтовиков деньги и исчезла
Полицейские задержали мошенницу, которая обманула как минимум трех человек. В мессенджере она создала группу под условным названием «работа вахтовым методом». Добавила в группу желающих трудоустроиться и предложила им работу на рыбзаводе в другом регионе. С пользователей собрала деньги для якобы оформления документов и оплаты проезда – по семь тысяч рублей с каждого.
А после… исчезла. Удалили всех из группы и перестала выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Мошеннице 49 лет, она проживает в Тарбагатайском районе, не судима, ранее сама выезжала на рыбообработку в другой регион. Но к организации трудоустройства на подобные предприятия отношения никакого не имеет.
- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.
Следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.
ИСТОЧНИК KP.RU