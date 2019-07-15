Трудоустроила через мессенджер: жительница Бурятии собрала с вахтовиков деньги и исчезла

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-15T12:23:29+03:00

В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с трудоустройством на работу вахтовым методом. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейские задержали мошенницу, которая обманула как минимум трех человек. В мессенджере она создала группу под условным названием «работа вахтовым методом». Добавила в группу желающих трудоустроиться и предложила им работу на рыбзаводе в другом регионе. С пользователей собрала деньги для якобы оформления документов и оплаты проезда – по семь тысяч рублей с каждого.

А после… исчезла. Удалили всех из группы и перестала выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Мошеннице 49 лет, она проживает в Тарбагатайском районе, не судима, ранее сама выезжала на рыбообработку в другой регион. Но к организации трудоустройства на подобные предприятия отношения никакого не имеет.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.

Следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.

ИСТОЧНИК KP.RU