2019-07-15T12:23:29+03:00
Происшествия

Трудоустроила через мессенджер: жительница Бурятии собрала с вахтовиков деньги и исчезла

Желающим поработать она обещала хорошую зарплату на рыбзаводе
Яна ЛИСИНА
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В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с трудоустройством на работу вахтовым методом.В Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с трудоустройством на работу вахтовым методом.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские задержали мошенницу, которая обманула как минимум трех человек. В мессенджере она создала группу под условным названием «работа вахтовым методом». Добавила в группу желающих трудоустроиться и предложила им работу на рыбзаводе в другом регионе. С пользователей собрала деньги для якобы оформления документов и оплаты проезда – по семь тысяч рублей с каждого.

А после… исчезла. Удалили всех из группы и перестала выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Мошеннице 49 лет, она проживает в Тарбагатайском районе, не судима, ранее сама выезжала на рыбообработку в другой регион. Но к организации трудоустройства на подобные предприятия отношения никакого не имеет.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, - сообщили в МВД по Бурятии.

Следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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