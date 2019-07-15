2019-07-15T14:58:54+03:00
Происшествия

Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублей

Неизвестные сообщили женщине, что с ее счета пытаются снять деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублейИркутянка «подарила» мошенникам 100 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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На очередную удочку мошенников попала 52-летняя жительница Иркутска. Аферисты позвонили ей и представившись сотрудниками банка, сообщили, что с кредитной карты женщины кто-то пытается снять все деньги. Чтобы не лишиться сбережений, незнакомец попросил иркутянку перевести все деньги на карту совершенно другого банка. Сибирячка поверила и отправила 100 тысяч рублей. Когда вся сумма ушла, звонивший просто бросил трубку и отключил телефон.

Только после этого, доверчивая иркутянка поняла, что ее обманули и пошла писать заявление в полицию. Сейчас аферистов разыскивают.

- Если Вам поступают звонки или сообщения о блокировке карты, несанкционированных операциях или о попытке хищения денег, не вступайте в диалог и обрывайте разговор, - советуют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Помните, сотрудники службы безопасности банков никогда не обзванивают клиентов, с сообщением об операциях, проходящих по вашему счету и блокировке банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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