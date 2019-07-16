Генпрокурор России Юрий Чайка приедет в Иркутскую область 17 июля

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-16T14:17:35+03:00

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в Иркутскую область в среду, 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья. По предварительной информации, визит Юрия Чайки в наш регион связан с ситуацией с сильнейшим наводнением, которое обрушилось на Иркутскую область. Посетит ли Юрий Чайка подтопленный Тулун или другие пострадавшие от стихии районы, пока неизвестно.

Жертвами паводка на данный момент являются 25 человек, еще 7 считаются пропавшими без вести. Со 2 июля в Приангарье работает временная приемная генеральной прокуратуры России. С 20 июля в пострадавших от паводка районах начнутся работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры. В первую очередь отремонтируют поврежденные в результате затопления водозаборы и котельные.

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ИСТОЧНИК KP.RU