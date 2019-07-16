СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-16T15:04:45+03:00

Мать с сыном пропали еще в октябре 2018 года

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Полгода не выходят на связь: женщину и ее 9-летнего сына разыскивают в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

В Улан-Удэ безуспешно продолжаются поиски пропавшей без вести 38-летней местной жительницы Татьяны Булгатовой и ее 9-летнего сына Алексея. Женщина с ребенком бесследно исчезли еще в октябре 2018 года и с тех пор не выходят на связь со своими родственниками, которые и сообщили в полицию о пропаже.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы Татьяны Булгатовой и ее ребенка. На вид женщине 35-40 лет, рост 160-165 см. Внешность азиатская, плотное телосложение. Ее сыну Алексею на вид около 10 лет. Азиатская внешность, худощавое телосложение. Рост 130 см. Черные волосы, на переносице у мальчика небольшой шрам.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны Булгатовой и ее сына, сыщики просят сообщать в ближайшие отделы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU