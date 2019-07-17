2019-07-17T07:49:17+03:00
Общество

200 тысяч за пьяную езду: жителя Тайшета наказали за вождение в нетрезвом виде

Его лишили водительских прав еще год назад, но мужчину это не остановило
Анна ПОПОВА
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Нетрезвый водитель: житель Тайшета выплатил штраф в размере 200 тысяч рублей за вождение в пьяном видеНетрезвый водитель: житель Тайшета выплатил штраф в размере 200 тысяч рублей за вождение в пьяном видеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Тайшета, который оказался большим любителем выпить за рулем, теперь должен будет выплатить крупный штраф в ГИБДД. информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Сотрудники дорожной инспекции задержали 37-летнего автомобилиста, когда он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования выяснилось, Что житель Тайшета год назад лишился водительских прав, но это не помешало ему опять сесть за руль.

- Суд постановил, что за это правонарушение мужчина должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - После этого к нему наведались приставы и рассказали, какие последствия ждут его, если он откажется расплачиваться с долгами. В результате мужчина нашел необходимую сумму.

Житель Тайшета уже оплатил свой большой штраф в ГИБДД, но права ему вернуть еще очень нескоро. Суд продлил ему запрет на управления транспортными средствами на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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