200 тысяч за пьяную езду: жителя Тайшета наказали за вождение в нетрезвом виде
Житель Тайшета, который оказался большим любителем выпить за рулем, теперь должен будет выплатить крупный штраф в ГИБДД. информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Сотрудники дорожной инспекции задержали 37-летнего автомобилиста, когда он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе расследования выяснилось, Что житель Тайшета год назад лишился водительских прав, но это не помешало ему опять сесть за руль.
- Суд постановил, что за это правонарушение мужчина должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - После этого к нему наведались приставы и рассказали, какие последствия ждут его, если он откажется расплачиваться с долгами. В результате мужчина нашел необходимую сумму.
Житель Тайшета уже оплатил свой большой штраф в ГИБДД, но права ему вернуть еще очень нескоро. Суд продлил ему запрет на управления транспортными средствами на два с половиной года.
ИСТОЧНИК KP.RU