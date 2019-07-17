2019-07-17T09:14:57+03:00
Общество

Медицина под контролем: помощник министра здравоохранения проведет проверку в больницах Бурятии

Она оценит качество оказания услуг в медицинских учреждениях республики
Анна ПОПОВА
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Медицина под контролем: помощник министра здравоохранения проведет проверку в больницах БурятииМедицина под контролем: помощник министра здравоохранения проведет проверку в больницах БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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17 июля в республику Бурятия прибыла помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал24". Целью визита высокопоставленной гостьи является проверка качества медицинского обслуживания в поликлиниках и больницах республики.

- В первую очередь Ирина Львовна посетит Иволгинскую, Гусиноозерскую, Хоринскую, Кижингинскую и Заиграевскую районные больницы, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Бурятия. - Затем ей покажут Республиканскую больницу имени Семашко, госпиталь ветеранов и онкодиспансер. помощник министра планирует завершить проверку медицинских учреждений Бурятии 18 июля.

Визит Ирины Андреевой в Бурятию связан с тем, что в последнее время в республике стало происходить достаточно много ЧП, связанных с медициной. Например, в феврале этого года в детской республиканской больнице улан-Удэ погиб 9-летний мальчик, которому на протяжении 2 недель не могли поставить правильный диагноз в районном медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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