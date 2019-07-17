Убила из-за неразделенной любви: девушка из Бурятии зарезала ухажера

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-17T15:03:22+03:00

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Неразделенная любовь довела до трагедии. В Улан-Удэ 21-летняя девушка решилась пойти на преступление после того, как ее бросил 26-летний ухажер. Дело было так. Несколько месяцев назад она переехала в столицу Бурятии из деревни и поселилась у сестры. Вскоре через соцсети она познакомилась с парнем. Кавалер сначала активно проявлял знаки внимания, но затем начал избегать встреч с новой знакомой, придумывая разные предлоги.

Девушка, наконец, решила узнать, будет ли любимый с ней или нет, и 16 июля приехала к нему в гости в поселок Сосновый Бор. В квартире парня они решили устроить застолье. Во время застолья у них завязалась ссора. В порыве гнева дама схватила нож и ударила им кавалера в шею. От полученных травм тот скончался на месте. Девушка не стала скрываться, и вскоре была задержана прибывшими полицейскими.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Задержанной уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU