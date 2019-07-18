2019-07-18T12:30:47+03:00
Происшествия

Директор техникума в Иркутской области в течение 2 лет платила зарплату своему неработающему сыну

Она фиктивно устроила его на работу в качестве лаборанта, но на работе молодой человек ни разу не появлялся
Анна ПОПОВА
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Директор техникума в Иркутской области в течение 2 лет платила зарплату своему неработающему сынуДиректор техникума в Иркутской области в течение 2 лет платила зарплату своему неработающему сынуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники Следственного комитета по Иркутской области завершили расследование уголовного дела о подделке документов. Правонарушение совершила директор Усть-Кутского промышленного техникума, которая в июле 2014 года фиктивно устроила на работу сына. Она оформила все документы для приема своего чада на работу и устроила его на должность лаборанта. Однако на работе он никогда не появлялся, Что не мешало ему исправно получать зарплату.

- С июля 2014 года по февраль 2016 года сын директора техникума получил более 170 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - Затем, в феврале 2017 года, она вновь взяла его на работу, и в течение 9 месяцев он получил еще около 140 тысяч рублей.

Таким образом, своими противоправными действиями директор Усть-Кутского техникума нанесла бюджету Иркутской области ущерб в размере более 300 тысяч рублей. Теперь за подделку документов ей грозит уголовное наказание, в ближайшее время она предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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