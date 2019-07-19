Фотоловушки в местах несанкционированных свалок появятся под Ангарском
В Ангарском городском округе в скором времени установят фотоловушки в местах несанкционированных свалок. Накануне во время подготовки к ралли «Шелковый путь», расчистили незаконную свалку в районе Савватеевки. Фотофиксаторы появятся для того, чтобы предотвратить новые горы мусора в излюбленных местах нарушителей.
- Кроме этих мер, будет усилен контроль за подрядными организациями, осуществляющими крупные строительные и ремонтные работы, например, по программе проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов,- сообщается на сайте администрации города Ангарска. - Ни один документ не подпишут, если у организации нет договоренности на вывоз мусора на специализированный полигон.
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ИСТОЧНИК KP.RU