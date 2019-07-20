2019-07-20T16:51:30+03:00
Общество

Тибетские ламы на конференции в Улан-Удэ обсудят секреты буддистской медицины

Гости мероприятия смогут ознакомиться с редкими книгами и архивными документами, а также послушать лекции лам из России, Монголии и Китая
Анна ПОПОВА
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22 июля в Бурятии состоится конференция с участием ведущих лекарей буддийской медицины22 июля в Бурятии состоится конференция с участием ведущих лекарей буддийской медициныФото: Яна ЛИСИНА
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В Улан-Удэ состоится первая в истории конференция, посвященная буддийской медицине. Она пройдет в театре бурятской драмы в понедельник, 22 июля. На ней выступят ведущие эмчи ламы из России, Монголии и Китая, которые поделятся своими секретами врачевания. Посетить лекции по традиционной буддийской медицине сможет любой желающий. Главным гостем мероприятия станет Гэлэг-Балбар-лама - главный эмчи-лама Бурятии, который знает о врачевании все. Он начал изучать буддийскую медицину в 7 лет. Сейчас ему почти 90, и он является настоящим образцом здоровой и праведной жизни.

- Также в рамках конференции состоится выставка архивных документов с середины 19 века до 1930-х годов, ознакомившись с которыми можно будет побольше узнать об истории российских эмчи лам, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Бурятия.

А для особых гостей конференции организаторы подготовили закрытый показ редчайшей книги - Атласа тибетской медицины, который является главной буддийской святыней России. С момента его написания было сделано всего несколько копий. На этом мероприятии будет представлена наиболее полная из всех, которые сохранились в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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