2019-07-22T09:53:30+03:00
Общество

Сергей Сокол: При строительстве жилья в зоне ЧС необходимо учесть интересы всех пострадавших и особенно многодетных семей

Госкорпорация Ростех поможет в возведении домов
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Председатель ЗакСобрания региона Сергей Сокол провел выездное совещание в Тулуне. Здесь уже этой осенью госкорпорация Ростех планирует построить жилье для пострадавших от паводка.

Участники совещания осмотрели два участка, пригодных для застройки. Один из них находится в Тулуне, здесь есть инженерные коммуникации, что позволит в кратчайшие сроки приступить к строительству. Принято решение о малоэтажной застройке. Но сами жители будут определять уже частности – планировки и т.п. Планируется, что в поселке будут построены детский сад, школа, медицинский пункт и другие объекты социальной инфраструктуры.

Особое внимание - многодетным семьям.

- Среди пострадавших есть семьи, в которых семь и более детей, и очевидно, что типовой дом для них не подойдет, - сказал Сергей Сокол. – Мы должны учесть эти моменты при строительстве. Будет проведен опрос, чтобы определить, какие именно дома нужны людям.

Алексей Трубачев, заместитель гендиректора РТ-Дирекция технического заказчика (госкорпорация Ростех), отметил, сейчас требуются скорейшие решения вопросов по подключениям к коммуникациям и отводу земельного участка. Работы координируются с региональным штабом ЧС и оперативной комиссией Минстроя России.

- Достигнута договоренность с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым о выделении одного миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводков, - напомнил спикер. - Люди ждут нашей помощи, им нужно как можно быстрее возвращаться к обычному укладу жизни. Прежде всего, это касается тех, у кого недостаточно средств, чтобы построить себе новое жилье, и в особенности - многодетных семей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время поездки в Тулун сказал: «Мы много говорим о многодетных семьях, все время говорим о том, что их нужно поддерживать. И здесь многодетные семьи тоже попали в беду, и нужно не метр в метр, а нужно для них сделать исключение и в соответствии с составом семьи оказать им помощь по нормам, но в соответствии с составом семьи, в соответствии с количеством детей в семье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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