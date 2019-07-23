2019-07-23T07:03:34+03:00
Дом. Семья

У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных

В приюте появились маленькие еноты, шиншиллы, хорьки и даже носухи
Анна ПОПОВА
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У нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных. Фото предоставлено иркутским зоосадомУ нас прибавление: за месяц в иркутском зоосаде появилось около 30 детенышей различных животных. Фото предоставлено иркутским зоосадом
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Июль оказался очень плодотворным месяцем для питомцев иркутского зоосада. В течение месяца жители приюта принесли около 30 детенышей. Это маленькие шиншиллы, хорьки, еноты поросята, козлята и даже носухи.

- То, что наши питомцы приносят потомство - отличная иллюстрация того, что им комфортно в приюте, - сообщили в пресс-службе иркутского зоосада, - ведь в неблагоприятных условиях животные не размножаются.

Зоологи особенно рады появлению на свет детенышей носухи. Ведь их естественная среда обитания - это дикие тропические леса, и в неволе они размножаются достаточно редко. А за время проживания носух в иркутском зоосаде, у них появилось уже 3 малыша. Кстати, всем новым питомцам приюта клички, по традиции, будут придумывать сами посетители, как это было и со всеми остальными жителями зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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