2019-07-23T08:13:06+03:00
Происшествия

Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмы

Его фирма занималась строительством жилых домов, цена возведения которых превысила реальную стоимость в два раза
Анна ПОПОВА
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Директор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмыДиректор одной из иркутских компаний, который похитил более 40 миллионов рублей из бюджета, получил 7 лет тюрьмыФото: Андрей КОПАЛОВ
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Усольский городской суд вынес приговор генеральному директору одной из строительных компаний Иркутска, который совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Иркутской области. С 2015 по 2017 год он курировал строительство жилых домов в Усольском районе в рамках муниципального контракта. Гендиректор заявил, что на их возведение нужно выделить из регионального бюджета сумму в размере более 70 миллионов рублей. В результате эта сумма была выдана фирме.

- Когда стройка завершилась, специалисты исследовали возведенные дома, провели ряд экспертиз и выяснили, что компания потратила на этот проект не более 30 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - Соответственно, остальные 43 миллионов рублей оказались украденными.

За хищение и растрату бюджетных средств генеральному директору строительной фирмы назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого прокуратура Усолья-Сибирского потребовала взыскать с директора те 43 миллиона рублей, которые он присвоил обманным путем. Этот иск находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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