2019-07-23T08:40:19+03:00
Общество

На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта

Они находились на территории России без разрешительных документов и нарушали правила пребывания в стране
Анна ПОПОВА
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На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигрантаНа одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигрантаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На днях полицейские провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов на одном из вещевых рынков Иркутска, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Всего оперативники проверили документы у 85 иностранных граждан.

- В результате проверки выяснилось, что на рынке работали 24 человека, которые находились на территории России без специальных документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К административной ответственности за отсутствие документов привлекли 7 нелегальных мигрантов, а еще 17 человек наказали за нарушение режима пребывания в России. Также еще один протокол был составлен в отношении 42-летней иркутянки, которая вышла замуж за гражданина Китая, чем также нарушила миграционное законодательство, но уже в качестве принимающей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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