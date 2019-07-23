На одном из рынков Иркутска полицейские задержали 24 нелегальных мигранта
На днях полицейские провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов на одном из вещевых рынков Иркутска, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Всего оперативники проверили документы у 85 иностранных граждан.
- В результате проверки выяснилось, что на рынке работали 24 человека, которые находились на территории России без специальных документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
К административной ответственности за отсутствие документов привлекли 7 нелегальных мигрантов, а еще 17 человек наказали за нарушение режима пребывания в России. Также еще один протокол был составлен в отношении 42-летней иркутянки, которая вышла замуж за гражданина Китая, чем также нарушила миграционное законодательство, но уже в качестве принимающей стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU