Наводнение в Иркутской области: 1 августа в Нижнеудинске начнут восстанавливать защитные сооружения

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-24T11:00:46+03:00

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В Нижнеудинске приступят к восстановлению защитных сооружений, в том числе дамб, 1 августа. Сейчас уже есть технические решения, удалось выполнить проектные работы. Хотя, увы, с качеством питьевой воды в городе, попавшим в зону ЧС, не все хорошо. В Нижнеудинске действуют два старых водозабора – Транспортный и Свердловский, Транспортный был построен еще в 1905 году. С прошлого года здесь сооружали новый водозабор – Центральный, который должны были ввести в строй в этом году, но паводки внесли свои коррективы.

– Насосная первого подъема была подмыта и «сместилась», - отметил Сергей Левченко. Губернатор накануне осмотрел около десяти разных объектов, пострадавших от наводнения. - Задача состоит в том, чтобы все новые сооружения водозабора, которые здесь уже построены – станцию фильтрации, водоподготовку – включить в работу, тогда качество воды будет лучше.

Но в целом, вода в домах жителей здесь есть, и холодная, и горячая. Электроэнергия тоже. Восстановлены четыре канализационные насосные станции, очистные сооружения, трансформаторные подстанции. Эти работы были выполнены еще 5 июля.

Глава региона посетил также управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району. Первый этаж помещения сильно пострадал, вести прием граждан там сейчас невозможно. Решение принято - арендовать и в дальнейшем приобрести в областную собственность одно из зданий, не пострадавших от паводка, для размещения управления соцзащиты.

Также пострадал от наводнения социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В нем проведут капремонт. Вчера сюда привезли в качестве гуманитарной помощи пиломатериалы из Усть-Кута.

Также Сергей Левченко посетил пункт долговременного пребывания, который располагается в здании Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта. Здесь проживают 23 человека, в том числе 4 ребенка. Губернатор подчеркнул, что люди должны понимать свои действия: если предстоит снос их жилья, то они должны выбрать себе новое место жительства, новую квартиру или дом, если ремонтировать, то работы уже надо начинать.

ИСТОЧНИК KP.RU