Неизвестные повредили пять автомобилей в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-25T11:45:30+03:00

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С сообщением о том, что у его автомобиля неизвестные разбили зеркало заднего вида, житель Иркутска обратился в полицию, 22 июля. Все произошло, когда мужчина припарковал машину возле дома по улице Красный путь и отправился по своим делам. Когда полицейские приехали на место, выяснилось, что в этом же дворе, примерно в это же время были повреждены еще четыре автомобиля.

Личности хулиганов полицейские уже установили. Скрываться долго им не удалось, так как они попали в объектив камеры видеонаблюдения, которая висела на доме.

- Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также выясняется размер материального ущерба, который они нанесли владельцам автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU