2019-07-25T05:37:51+03:00
Происшествия

Водителю скорой, из-за которого в ДТП под Качугом погибла беременная женщина, предъявили обвинение

До 22 сентября 54-летнего шофера заключили под домашний арест
Любовь АРБАТСКАЯ
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Водителю скорой, из-за которого в ДТП под Качугом погибла беременная женщина, предъявили обвинениеВодителю скорой, из-за которого в ДТП под Качугом погибла беременная женщина, предъявили обвинениеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Страшная авария, которая случилась под Качугом 21 июля, унесла сразу две жизни - 39-летней Светланы Зуевой и ее еще не родившегося малыша. Все случилось по дороге в роддом в поселок Усть-Ордынский. Машину занесло, она улетела в кювет и несколько раз перевернулась... Пострадала также фельдшер. Выяснилось, что водитель скорой помощи был пьян - норма алкоголя в крови превышалась в шесть раз! 54-летнему шоферу уже предъявили обвинение.

- Ему инкриминируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Ему может грозить от 5 до 12 лет за решеткой, и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, сразу после жуткой аварии водитель сбежал. Но стражи порядка быстро его задержали. До 22 сентября водителя скорой заключили под домашний арест.

Всех, кто может помочь следствию разобраться в деталях преступления, просят обратиться в полицию.

Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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