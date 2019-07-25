2019-07-25T12:32:06+03:00
Спорт

Выбор новой формы ХК «Байкал-Энергия»: в каких цветах будет играть команда, выберут 31 июля

Отобраны три варианта эскизов новой формы ХК «Байкал-Энергия» [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Один из вариантов новой формы "Байкал-Энергии". Фото: ХК "Байкал-Энергия"Один из вариантов новой формы "Байкал-Энергии". Фото: ХК "Байкал-Энергия"
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В Иркутске продолжают выбирать новую форму, в которой хоккеисты «Байкал-Энергии» будут играть в сезоне 2019-2020. Напомним, для этого объявили конкурс среди болельщиков, чтобы они смогли выбрать цвета для любимой команды вместе с руководством клуба.

Всего, на конкурс подали заявки 11 авторов, в числе которых, оказался даже экс-нападающий «Байкал-Энергии», легендарный Александр Насонов. Первое собрание комиссии, на котором и должны были выбрать новые эскизы состоялось 25 июля.

Вариант формы №2

Вариант формы №2

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии», после бурного обсуждения комиссия так и не определила победителя. Теперь это предстоит сделать во втором туре, для участия в котором отобраны три варианта эскизов. Работы финалистов будут доработаны с учётом пожеланий клуба и генерального спонсора.

Окончательное решение, жюри примет, оценив готовые игровые майки в сочетании с хоккейными бриджами и шлемами. Второй тур состоится 31 июля. В этот день мы узнаем, в какой форме будет бороться за медали наша «Байкал-Энергия»

Вариант формы №3

Вариант формы №3

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ИСТОЧНИК KP.RU

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